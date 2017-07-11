KARACHI: The Exchange Rates Committee of Financial Markets Association of Pakistan issued the following exchange rates bulletin, today.
LIBOR FOR CALCULATING INTEREST ON SPECIAL US DOLLAR BONDS
VIDE SBP F.E. CIRCULAR NO.42 & 21.07.98 & 04.08.98 RESPECTIVELY.
LIBOR VALUE
6 MONTHS USDOLLAR 1.4654 11.07.2017
CONVERSION RATES FOR 11TH JULY 2017 FOR FOREIGN CURRENCY
FOR FORWARD COVER FOR DEPOSITS (EXCLUDING FE-25 DEPOSITS)
SBP SETTLEMENT VALUE DATE JULY 13, 2017.
USD 105.1559
GBP 135.2936
EUR 119.7515
JPY 0.9207