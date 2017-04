Punjab Chief Minister Shehbaz Sharif has congratulated Turkish President Tayyip Erdogan on his victory after a referendum was held yesterday. He also praised Pakistan-Turkey friendship.

CM Punjab tweeted to convey his message to the Turkish President:

Pencap ve Pakistan halkı adına halkoylamasını kazandıkları için kardeşim @RT_Erdogan kutluyorum ... — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 17, 2017





.@RT_Erdogan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu zaferi Türk milletine yapmış olduğu büyük hizmetlerin sonucudur. — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 17, 2017





.@RT_Erdogan Pakistan halkı bu zaferi Türk kardeşlerimizle birlikte kutlamaktadır. Pakistan-Türkiye dostluğu daim olsun ... !!! — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 17, 2017





Pakistan and Turkey have been close allies, with the Erdogan government forging strong ties with the PML-N.

A number of projects in Pakistan have been developed with Turkish support.