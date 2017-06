Prime Minister Nawaz Sharif has announced Rs10 million each for players of the national team after Pakistan’s historic victory against India in the final of the ICC Champions Trophy.

وزیراعظم کا ہرکھلاڑی کو ایک ایک کروڑروپےدینے کا اعلان pic.twitter.com/Xkz8lqQena — PML(N) (@pmln_org) June 20, 2017