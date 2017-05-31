Sarfraz Ahmed(c), Ahmed Shehzad, Azhar Ali, Babar Azam, Fahim Ashraf , Hasan Ali, Imad Wasim, Junaid Khan, Mohammad Amir, Mohammad Hafeez, Shadab Khan, Shoaib Malik, Wahab Riaz, Fakhar Zaman, Haris Sohail
Hashim Amla, Quinton de Kock, Faf du Plessis, AB de Villiers(c), Jean-Paul Duminy, David Miller, Chris Morris, Wayne Parnell, Andile Phehlukwayo, Kagiso Rabada, Imran Tahir, Dwaine Pretorius, Keshav Maharaj, Farhaan Behardien, Morne Morkel
Angelo Mathews(c), Upul Tharanga, Niroshan Dickwella, Kusal Mendis, Kusal Perera, Chamara Kapugedera, Asela Gunaratne, Dinesh Chandimal, Lasith Malinga, Suranga Lakmal, Nuwan Kulasekara, Nuwan Pradeep, Thisara Perera, Lakshan Sandakan, Seekkuge Prasanna
Virat Kohli(c), Rohit Sharma, Shikhar Dhawan, Yuvraj Singh, Ajinkya Rahane, Dinesh Karthik, Kedar Jadhav, MS Dhoni, Hardik Pandya, Ravichandran Ashwin, Ravindra Jadeja, Bhuvneshwar Kumar, Jasprit Bumrah, Umesh Yadav, Mohammed Shami