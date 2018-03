Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) leader and Federal Railway Minister Khawaja Saad Rafique tweeted, the passion of ‘Noon’ will rule because democracy is with masses, rule is with authority and state is with constitution.

ن کاجنون سر چڑھ کر بولےگا- جمہوریت عوام کےساتھ - اقتدار اختیار کے ساتھ- ریاست آئین کے ساتھ — Khawaja Saad Rafique (@KhSaad_Rafique) August 1, 2017





“We are Sadiq, We are Ameen, We are Nawaz Sharfi,” he further tweeted.

کِس کِس کو کب تک کہاں تک روکو گے! ھم صادق ھیں امین ھیں ھم نوازشریف ھیں — Khawaja Saad Rafique (@KhSaad_Rafique) August 1, 2017





The Minister stated that PML-N’s candidate Shahid Khaqan Abbasi will be elected Prime Minister with huge margin and will get 235 votes.

“Despite the conspiracies, we will take Nawaz Sharif’s Pakistan forward,” he maintained.

انشااللّٰہ شاھد خاقان عباسی 235 ووٹ لے کر وزیراعظم منتخب ھونگے- رکاوٹوں اورسازشوں کےباوجود نوازشریف کا پاکستان آگے بڑھائیں گے — Khawaja Saad Rafique (@KhSaad_Rafique) August 1, 2017