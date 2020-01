Share:

ISLAMABAD - More matches were played on the third day of the 2nd Jubilee Insurance Under-16 National Junior Championship 2020 here at Pakistan Sports Complex, Snooker Hall. In the first match on Monday, Malik Muzammil (KP) beat S Shamir Ali (Sindh) 3-0, winning 94-28, 74-18, 58-11, Hamza Ilyas (Pjb) beat M Musa (KP) 3-0, 68-14, 79-11, 76-1, Amanullah (Bal) beat Zulqarnain Abbasi (Isb) 3-0, 50-27, 53-08, 59-28, Adnan Aslam (Pjb) beat Shabban Butt (Pjb) 3-1, 58-18, 61-20, 13-52, 61-37, Ahsan Ramzan (Pjb) beat Iftikhar Ali (Bal) 3-0, 62-18, 89-0 (62), 56-16, Zubair Tahir (Pjb) beat Khubab Warsi (Sindh) 3-0 (walk over), Zain Ali (Pjb) beat Haroon Saleem (Sindh) 3-0, 94-32, 57-29, 64-29, Faheem Liaquat (KP) beat Imaad Rafiq (Sindh) 3-0, 61-17, 58-20, 43-17.

After league round group positions Group-A, Ahsan Ramzan (Pjb), Zubair Tahir (Pjb), Group-B Faheem Liaquat (KP), Zain Ali (Pjb), Group-C Hamza Ilyas (Pjb), Malik Muzammil Khan (KP), Group-D Adnan Aslam (Pjb), Shabban Butt (Pjb).

The quarterfinals will be played today of best-of-7 frames between Hamza Ilyas (Pjb) and Zubair Tahir (Pjb), Shabban Butt (Pjb) and Faheem Liaquat (KP), Ahsan Ramzan (Pjb) and Malik Muzammil Khan (KP) and Adnan Aslam (Pjb) and Zain Ali (Pjb).