LAHORE - PTI on Friday announced names of its contestants on the National Assembly seats from the four provinces.

All the candidates have been selected by a Parliamentary Board which had nine meetings at Bani Gala in the last two weeks.

PTI has not named its candidates on some of the National Assembly seats at this stage. The remaining names may be announced later.

Here is the list of party candidates from the four provinces.

KP: Abdul Latif NA-1 (Chitral), Saleem Rehman NA-3 Swat-II, Murad Saeed NA-4 Swat-III, Sahibzada Sibghatullah NA-5 Upper Dir, Mehboob Shah NA-6 Lower Dir-I, Muhammad Bashir Khan NA-7 Lower Dir-II, Junaid Akbar NA-8 Malakand Protected Area, Sher Akbar Khan NA-9 Buner, Muhammad Nawaz Khan NA-12 Battagram, Zar Gul Khan 55 NA-14 Mansehra-cum Torghar, Ali Asghar Khan NA-15 Abbottabad-I, Ali Khan Jadoon NA-16 Abbottabad-II, Omar Ayub Khan NA-17 Haripur, Asad Qaiser NA-18 Swabi-I, Usman Khan Tarakai NA-19 Swabi-II, Mujahid Ali NA-20 Mardan-I, Muhammad Atif NA-21 Mardan- II, Fazal Muhammad Khan NA-24 Charsadda-II, Pervez Khattak, NA-25 Nowshera-I Imran Khattak NA-26 Nowshera-II, Noor Alam Khan NA-27 Peshawar-I Arbab Amir Ayub NA-28 Peshawar-II, Shah Farman NA-29 Peshawar-III, Sher Ali Arbab NA-30 Peshawar-IV, Shaukat Ali NA-31 Peshawar-V, Khial Zaman NA-33 Hangu, Ahmad NA-34 Karak, Imran Ahmad Khan Niazi NA-35 Bannu, Habibullah Khan NA-37 Tank, Ali Amin Khan Gandapur NA-38 Dera Ismail Khan-I, M. Yaqoob Shaikh NA-39 Dera Ismail Khan-II, Gul Dad Khan NA-40 Tribal Area-I, Gul Zafar Khan NA-41 Tribal Area-II, Sajid Khan NA-42 Tribal Area-III, Noor Ul Haq Alqadri NA-43 Tribal Area-IV, Syed Iqbal Mian NA-46 Tribal Area-VII, Jawad Hussain NA-47 Tribal Area-VIII, Qaiser Jamal 36 NA-51 Tribal Area-XII.

Islamabad

Raja Khurram Nawaz NA-52 Islamabad-I, Imran Ahmad Khan Niazi, NA-53 Islamabad-II, Asad Umar, NA-54 Islamabad-III.

Punjab

Tahir Sadik NA-55 Attock-I, Tahir Sadik NA-56 Attock-II, Sadaqat Ali Abbasi NA-57 Rawalpindi-I, Ch Muhammad Azeem, NA-58 Rawalpindi-II, Ghulam Sarwar Khan NA-59 Rawalpindi-III, Aamer Mehmood Kiani NA-61 Rawalpindi-V, Ghulam Sarwar Khan NA-63 Rawalpindi-VII, Ghulam Abbas NA-64 Chakwal-I, Ch Fawad Hussain NA-67 Jhelum-II, Syed Faiz ul Hassan NA-70 Gujrat-III, Ch.Muhammad Ilyas NA-71 Gujrat-IV, Muhammad Usman Dar NA-73 Sialkot-II, Barrister Mansur Sarwar NA-74 Sialkot-III, Muhammad Aslam NA-76 Sialkot-V, Mian M Rasheed NA-77 Narowal-I, Abrar ul Haq NA-78 Narowal-II, Muhammad Ahmed Chattha NA-79 Gujranwala-I, Ali NA-82 Gujranwala-IV, Rana Nazir Ahmed Khan NA-83 Gujranwala-V, Dr. Amar Ali Hussain Khan NA-84 Gujranwala-VI, Haji Imtiaz Ahmed Ch NA-85 Mandi Bahauddin-I, Nazar Muhammad Gondal NA-86 Mandi Bahauddin-II, Chaudhry Shaukat Ali Bhatti NA-87 Hafizabad-I, Nadeem Afzal Gondal NA-88 Sargodha-I Usama Ahmed Mela NA-89 Sargodha-II, Chaudhry Aamir Sultan Cheema NA-91 Sargodha-IV, Zafar Ahmad Qureshi NA-92 Sargodha-V, Umar Aslam Khan NA-93 Khushab-I, Gul Asghar Khan NA-94 Khushab-II, Imran Ahmad Khan Niazi NA-95 Mianwali-I, Amjad Ali Khan NA-96 Mianwali-II, Dr. Afzal Khan Dhandla NA-98 Bhakkar-II, Zulfiqar Ali Shah NA-100 Chiniot-II, Zafar Zulqarnain Sahi NA-101 Faisalabad-I, Malik Nawab Sher Waseer NA-102 Faisalabad-II, Muhammad Saadullah NA-103 Faisalabad-III, Sardar Dildar Ahmad Cheema NA-104 Faisalabad-IV, Rana Asif Touseef NA-105 Faisalabad-V, Nisar Ahmad NA-106 Faisalabad-VI, Khurram Shehzad NA-107 Faisalabad-VII, Farrukh Habib NA-108 Faisalabad-VIII, Raja Riaz Ahmed NA-110 Faisalabad-X, Usama Hamza NA-111 Toba Tek Singh-I, Chaudhry Muhammad Ashfaq NA-112 Toba Tek Singh-II, Haider Ali Khan Kharal NA-113 Toba Tek Singh-III, Muhammad Mehboob Sultan NA-114 Jhang-I, Ghulam Bibi Bharwana NA-115 Jhang-II, Muhammad Ameer Sultan NA-116 Jhang-III, Ch Bilal Ahmad Virk NA-117 Nankana Sahib-I, Ijaz Ahmad Shah NA-118 Nankana Sahib-II, Rahat Amanullah Bhatti NA-119 Sheikhupura-I, Ali Asghar Manda NA-120 Sheikhupura-II, Muhammad Saeed Virk NA-121 Sheikhupura-III, Ali Salman NA-122 Sheikhupura-IV, Muhammad Nauman Qaiser NA-124 Lahore-II Dr. Yasmin Rashid NA-125 Lahore-III, Muhammad Hammad Azhar NA-126 Lahore-IV, Jamshed Iqbal NA-127 Lahore-V, Ch Ijaz Ahmad Dayal NA-128 Lahore-VI, Abdul Aleem Khan NA-129 Lahore-VII, Shafqat Mahmood NA-130 Lahore-VIII, Imran Ahmad Khan Niazi NA-131 Lahore-IX, Ch Muhammad Mansha Sandhu NA-132 Lahore-X, Ejaz Ahmad Ch NA-133 Lahore-XI, Malik Zaheer Abbas NA-134 Lahore-XII, Malik Karamat Ali NA-135 Lahore-XIII, Malik Asad Al NA-136 Lahore-XIV, Rashid Tufail NA-137 Kasur-I, Sardar Aseff Ali Daula NA-138 Kasur-II,Azimuddin Zahid Lakhvi NA-139 Kasur-III, Sardar Talib Hassan Nakai NA-140 Kasur-IV, Syed Sumsam Ali Shah Bukhari NA-141 Okara-I, Rao Hassan Sikandar NA-142 Okara-II, Mian Muhammad Amjad Joiya NA-146 Pakpattan-II, Ch Nouraiz Shakoor NA-147 Sahiwal-I, Malik Muhammad Yar Dhakoo NA-148 Sahiwal-II, Rai Muhammad Murtaza Iqbal NA-149 Sahiwal-III, M Raza Hayat Hiraj NA-150 Khanewal-I, Ahmad Yar Hiraj NA-151 Khanewal-II, Zahoor Hussain Qureshi NA-152 Khanewal-III, Malik Ghulam Murtaza NA-153 Khanewal-IV, Malik Muhammad Aamir Dogar NA-155 Multan-II, Makhdoom Shah Mahmood Qureshi NA-156 Multan-III, Makhdoomzada Muhammad Zain Hussain Qureshi NA-157 Multan-IV, Muhammad Ibrahim Khan NA-158 Multan-V, Rana Muhammad Qasim Noon NA-159 Multan-VI, Ayesha Nazir NA-162 Vehari-I, Ishaq Khan Khakwani NA-163 Vehari-II, Tahir Iqbal NA-164 Vehari-III, Aurangzeb Khan Khichi, NA-165 Vehari-IV, Mian Mumtaz Ahmad Matiana NA-167 Bahawalnagar-II, Fatima Tahir Cheema NA-168 Bahawalnagar-III, Mian Abdul Rasheed NA-169 Bahawalnagar-IV, Ch Naeem ud Din Warraich NA-171 Bahawalpur-II, Khadeeja Aamir NA-173 Bahawalpur-IV, Makhdoom Syed Ahmed Alam NA-175 Rahim Yar Khan-I, Mobeen Alam NA-175 Rahim Yar Khan-I, Makhdoom Khusro Bakhtyar NA-177 Rahim Yar Khan-III, Rias Mehboob NA-178 Rahim Yar Khan-IV, Javed Iqbal NA-179 Rahim Yar Khan-V, Malik Ghulam Mustafa Khar NA-181 Muzaffargarh-I, Basit Bhokari NA-184 Muzaffargarh-IV, Muhammad Moazzam Ali Khan NA-185 Muzaffargarh-V, Aamir Talal Khan NA-186 Muzaffargarh-VI, Malik Niaz Ahmad Jakhar NA-188 Layyah-II, Khawaja Shiraz Mehmood NA-189 Dera Ghazi Khan-I, Zulfiqar Khan Khosa NA-190 Dera Ghazi Khan-II, Zartaj Gul NA-191 Dera Ghazi Khan-III, Sardar Muhammad Khan Leghari NA-192 Dera Ghazi Khan-IV, Sardar Muhammad Jaffar Khan Leghari NA-193 Rajanpur-I, Sardar Nasrullah Khan Dreshak NA-194 Rajanpur-II, Sardar Riaz Mehmood Khan Mazari NA-195 Rajanpur-III.

Sindh

Syed Tahir Hussain Shah NA-206 Sukkur-I, Mubeen Ahmed NA-207 Sukkur-II, Muhammad Hakam NA-227 Hyderabad-III, Syed Zulfiqar Ali Shah NA-228 Tando Muhammad Khan, Malik Pahar Khan NA-233 Jamshoro, Liaquat Ali Jatoi NA-234 Dadu-I, Karim Ali Jatoi NA-235 Dadu-II, Saif ur Rehman NA-242 Karachi East-I, Syed Ali Haider Zaidi NA-244 Karachi East-III, Dr Arif Alvi NA-247 Karachi South-II. Balochistan:

Muhammad Amin Khan Jogezai NA-257 Killa Saifullah-cum-Zhob-cum-Sherani, Sardar Qurban Gharshin NA-258 Loralai-cum-Musa Khail-cum-Ziarat-cum-Dukki-cum-Harnai, Sardar Yar Muhammad Rind NA-260 Nasirabad-cum-Kachhi-cum-Jhal Magsi, Naseebullah NA-263 Killa Abdullah, Sardar Atif Ali Sanjrani NA-264 Quetta-I, Muhammad Qasim Khan Suri NA-265 Quetta-II, Mir Taj Muhammad NA-267 Mastung-cum-Shaheed Sikandarabad-cum-Kalat, Sardar Aurangzaib NA-268 Chagai-cum-Nushki-cum-Kharan, Shafiq ur Rehman NA-269 Khuzdar, Mir Ali Ahmed Zehri NA-272 Lasbela-cum-Gwadar.