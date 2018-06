Share:

LAHORE - Pakistan Tehreek-e-Insaf and Pakistan People’s Party Monday released women priority lists from Punjab for reserved seats in National and Punjab Assembly in the following order of priority.

PTI’s list forNational Assembly (Reserved seats from Punjab)

Shireen Mazari, Munaza Hassan, Andleeb Abbas, Asma Qadeer, Aliya Hamza, Javeria Zafar, Kanwal Shauzab, Dr Seemi Bukhari, Sobia Kamal, Nosheen Hamid, Maleeha Bokhari, Fozia Bahram, Rukhsana Naveed, Tashfeen Safdar, Wajeeha Ikram, Asiya Azeem, Mashaal Hassan,

PTI’s list Punjab Assembly

Dr Yasmin Rashid, Sadiqa Sahibdad , Shamsa Ali, Nasreen Tariq, Shahwana Bashir, Shamim Aftab, Firdous Rai, Shahida Malika, Sumera Ahmad, Syeda Zehra Naqvi, Ayesha Iqbal, Neelum Hayat, Ummal Bunin, Uzma Kardar, Mussarat Jamshaid Cheema, Sadia Sohail Rana, Rashida Zaheer, Farhat Farooq, Shaheen Raza, Talat Naqvi, Dr Shaheena Khosa, Asiya Ikram, Seemabia Tahir, Aisha Ch, Zainab Umair, Farah Agha, Farah Azmi, Sajida Begum, Sajid Yusuf, Sabeen Gul, Sabrina Javaid, Abida Raja, Sania Kamran, Batool Janjua, Saira Raza, Fouzia Abbas, Saima Tariq, Shabana Fayyaz, Tabassum Shaheen, Aisha Khalid, Najum e Sehar, Rabia Malik, Nousheen Qureshi, Shela Ahsan, Bushra Sikandar, Rubina Shaheen, Nighat Mehmood, Fatima Ejaz, Asifa Saleem, Gul Mehr, Naheed Sardar, Amina Asghar, Seema Anwar, Azhra Parveen, Shabnum Jahangir, Shahnaz Khan, Nilofur Habib, Fatima Chaddar, Sanoba Malik, Raheela Kosar, Shaheen Kharral, Najma Haleem, Raheela Anwar,Rabia Akhtar, Dr Zarqa and Lubna Malik.

PPP also released its priority list for women reserved seats against general seats in the National Assembly and Punjab Assembly.

PPP’s list for National Assembly

Hina Rabbani Khar, Neelum Jabbar, Palwasha Zai, Itrat Bano Gilani, Mahreen anwar Raja, Natasha Daultana, Nasira Meo, Raheela Baloch, Beelum Hasnain, Samina Mushtaq Paganwala, Zahida ansar, Lubna Ch and Malaika Raza.

PPP’s list for Punjab Assembly

Shazia Abid, Nargis faiz, Mussrat Bano, Shahida Jabeen, Samina Navid, Wazirunisa Ch, Shagufta Javid Iqbal Kanja, Dr Noorunisa Malik, Shagufta Ch, Raheela Muhammad Ali, Sonia Khan, Saamia Amir, Shaista Khosa, Lubna Tariq and Dr Tasneem Ch.