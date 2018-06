Share:

KARACHI - Eid-ul-Fitr likely to be celebrated on Saturday as administration of around 4000 Mosques, Eid Gahs and Imam Bargahs has announced timings of Eid-ul-Fitr’s prayer.

Following the announcement, the Eid-ul-Fitr prayer will be performed at 9:00am in Gulshan-e-Jinnah (Polo Ground). Sindh Governor Muhammad Zubair, Mayor Karachi Waseem Akhtar, caretaker ministers, ambassadors of Islamic countries and prominent personalities will perform Namaz-e-Eid.

In other mosques, prayers will be offered at 6:30am in the following mosques and Eidgahs including Jamia Masjid Sualeh, Jahangir Park; Jamia Masjid Kanzul Iman, Babri Chowk, Gurumandir; Alamgir Masjid, Bahadurabad, Kokan Ground; Tulips Lawn near Awami Markaz, Sharea Faisal; Usmania Park near Shamsi House, Shaheed-e-Millat Road.

6:35am; Badar Masjid Paper Market near Light House; Zainab Masjid, Jamshed Road-2; Masjid Faizan-i-Murshid, Pakistan Chowk.

6:40am: Jamia Masjid Babus Salam, Sector 9, North Karachi.

6.45am: Federal Urdu University, Gulshan-i-Iqbal Campus; Arain Masjid, Jamshed Road No 3.

7:00am: Jamia Masjid Ilyas, Ghanchi Para; Jamia Masjid Quba, KMC Store.

7:15am: Masjid-i-Khizra, Frere Market; Jamia Masjid Gulzar-i-Anbiya, KMC Workshop; Jamia Masjid Farooqi, Block 14, Gulshan-i-Iqbal; Jamia Masjid Shuhada Milad-i-Mustafa, Block 3, Gulistan-i-Jauhar.

7:30am: Jamia Masjid Sabri, Ranchore Line; Jamia Masjid Mubarak, Seaview, Khayaban-i-Bahria, DHA-V; B Ground, Gulshan-i-Hadeed; Makkah Masjid, Baldia Town; Jamia Masjid Madina, Gulistan Colony; Jamia Masjid Syedena Siddique-i-Akbar, New Sabzi Mandi; Masjid Noorus Salam, Baldia Town; Usman Ghani Masjid, Thattai Compound, Light House; Noor Masjid, Kaghzi Bazaar, Mithadar; Al Fajr Jamia Masjid Rais Karim, Sector 44-C, Landhi No 6.

7:45am: Suleman Yousuf Molai Model Park (CDGK) Eidgah ground; Hillpark Memon Gol Masjid, Memon Cooperative Housing Society; Jamia Masjid Umme Kusloom (Rufi Greenland); Jamia Masjid Central Fire Brigade; Jamia Masjid Khizra near DC Office; Jamia Masjid Hyderabad Colony; Jamia Masjid Ismail Gega, Jamshed Road No.2; Jamia Masjid Al-Hamd, Kausar Niazi Colony; Jamia Masjid Syedena Farooq-i-Azam, New Sabzimandi; Jamia Masjid Al-Kausar, Keamari; Eidgah B-1 Area, Liaquatabad; Jamia Memon Masjid, Hyderabad Colony, Jamshed Road; Akhund Masjid, Kharadhar; Jamia Masjid Muslim Town, Sector 11-E, North Karachi; Jamia Masjid Nimra, Block 2, Gulistan-i-Jauhar; Jamia Nomania, Block 2, Gulistan-i-Jauhar, Jamia Masjid Muslim Town Sabz Gumbadwali, Sector 11/E, North Karachi (Nagin Chowrangi).

8:00am: Jamia Masjid Ashraf, Block C & D, North Nazimabad; Masjid-i-Bilal, Journalists Colony, Block 4-A, Gulshan-i-Iqbal; Jamia Masjid Sabri Trust Sultan Colony Martin Quarters; Jamia Masjid Bilal Trust, Khyaban-i-Ittehad/Khayaban-i-Sehar Phase VII; Jamia Darul Uloom, Korangi ‘K‘ Area; Jamia Masjid Quba, Sector 10, Kalyana Town; Jamia Masjid Ibrahim, 5/C-1, North Karachi; Near Masjid Ahl-i-Hadis, Jamia Millia Road; Near Jamia Masjid Al Huda, Chiragh Hotel, Landhi; Barqi Masjid, Power House, KESC Elander Road; Masjid-i-Rehmat, Allahwala Town, Korangi; Masjid Yousuf P&T Society, Korangi; Masjid-i-Qareshan, Chiragh Hotel, Landhi; Jamia Masjid Gulshan-i-Usman, Sector 11-A, North Karachi; Eidgah Jamia Darul Khair, Gulistan-i-Jauhar Block 15; Masjid-i-Quba, Bakra Piri, Lyari; Rehmania Eidgah Maidan, Sector 11G, Godhra, Shaikh Cricket Ground, New Karachi; Jamia Masjid Qudsia, Nazimabad No.2; Jamia Masjid Fatima Eidagh Maidan, Metroville, Block 4; Jamia Masjid Hanifia, Malir Cantt Bazar; Carnation Lawn; Jamia Masjid Noor Mohammadi, Gulnar Basti, Shah Faisal Colony No.5; Jamia Masjid Noor, Gulshan-e-Qadri, Phase 3, Jamia Milia Road, Malir; Masjid Jameel, Sector 33/D, Korangi; Aqsa Eidgah Ground, 35/B, ‘J‘ Area, Korangi; Bismillah Misjid, Bilal Colony, Landhi; Masjid Raza-i-Mustafa 32/D, Gulshan-e-Dildar, Korangi, Masjid Baitul Amoor Road 11, Bhains Colony; Binori Masjid, Bilal Colony; Memon Masjid Muslehuddin Garden, Khori Garden; Jamia Masjid Ghousia, Gulbehar; Jamia Masjid Noorani Niazi Chowk, Lyari; Mohammadi Ground, Aazam Nagar, Liaquatabad; Noor Masjid, Bath Island, Clifton; Jamia Masjid Eidgah Qassaban, Jamia Cloth Market; Jamia Masjid Bab-e-Rehmat, Shadman Town, Sector 14/8, Waheedabad Eidgah Maidan, Gulbahar.

8:15am: T-ground, Federal B area; Tipu Sultan Shaheed Park, Bufferzone; Eidgah Hazbullah, KPT ground, Keamari; Jamia Masjid Touheed, Frontier Colony No 3; Jamia Masjid Farooq-i-Aazam Trust, ST Block 7, Khayaban-i-Roomi, Boat Basin, Jamia Masjid Hanifia, Tanga Stand, Shershah; Jamia Masjid Zahooria, Mohammad Pur, Qasba Colony; Jamia Masjid Auliya, C-1 Area, Liaquatabad; Jamia Masjid Dewan Mushtaq, Clifton; Jamia Masjid Aqsa, (Barely Colony) Shah Faisal Colony No #5; Chatai Ground Malir City; Toor Masjid, Shershah; Noor Masjid Mansehara Colony; Jamia Masjid Green Park; Khanqah-i-Alwali Madina Masjid, Quaidabad; Al-Huda Masjid Qazzafi Town; Technical Ground, Sector 16, Korangi Town; Jamia Masjid Qadria, Mewashah Graveyard; Jamia Masjid Faizan Attar Block 15, Gulistan-i-Jauhar; Fatmi Masjid Jamshed Road No 2.

8:20am: Khaji Ground, Gul Bahar.

8:30am: National Stadium; Memon Masjid, MA Jinnah Road Boultan Market; Eidgah ground Nazimabad # 3; Eidgah AlGilani, Block 13-A, Gulshan-i-Iqbal; Paposh Nagar near Graveyard, Block 5-A; Eidgah Sector 4, Surjani Town; Jmat-ul-Muslimeen,Landi Kotal Chowrangi, North Nazimabad; Darul Uloom Farooq-i-Aazam, ST Block 4, North Nazimabad; Markazi Eidgah, Sadiqabad, Sector 11½ Orangi Town; Jamia Masjid Baitul Mukarram, Gulshan-i-Iqbal; Jamia MasjidNoorani, Baloch Colony, Orangi Town Sector 8-7; Jamia Masjid Minhaj, Malir Hault, Jinnah Avenue; Darul Uloom Farooq-i-Azam, ST-4 Bloch, North Nazimabad; Qamrul Islam Eidgah Maidan, Punjab colony, main Khayaban-e-Jami; Idresia Masjid, Khuda Ki Basti, Jamia Masjid Al Farooq, Quadabad; Makki Masjid Road 9, Bhains Colony; Madina Masjid Road 5, Bhains Colony; FarooqMasjid Kohat Colony; Jamia Masjid Mohammad Kala Pani, D-7 Stop; Markazi Eidgah MaidanSector 32-B, Korangi No 1; Jamia Masjid Durveshia Sector 41-A, Graveyard Road, Korangi No 2; Markazi Eidgah Korangi No 3; Jamia Masjid Diyar-i-Habib, Bin Qasim, Jamia Masjid Goms Park, Block 13, Gulistan-i-Jouhar; Jamia Masjid Ashraf, Liaquatabad C-1 Area.

8:45am: Jamia Masjid Tayyaba, Liquatabad, No.5; Jamia Masjid Kanzul Iman, Malir Saudabad; Eidgah Footbal Ground, City Railway Colony.

9:00am: Masjid-i-Rizwan, Block 14, Federal B Area; Eidgah Ground 37-B, Landhi No # 1; Jamia Masjid Noorani, Mujahidabad, Orangi Sector 11½; Markazi Madina Jamia Masjid, Naiabad, Bhains Colony; Jamia Masjid Shuhdai Eid Miladun Nabi (Qadeemi Allah Wali Masjid) Preedy Street, Jacob Line; Markazi Eidgah Imam Ahmed Raza Ground ‘Y‘ Area, Korangi; Ahbab Masjid Nazimabad No 3.

9:30am: Jamia Baghdadi Masjid Martin Quarters; Hanifia Alamgir Masjid, Landhi No3; Al Badar Eidgah, Tasveer Mehal Ground Korangi No 5½.

10:00am: Faizan-e-Madina, Purani Sabzi Mandi; Masjid Khanqah Qadriya, Soldier Bazar.

10:30am: Khanqah-i-Nizamia, Gulzar-i-Saadia, Nazimabad 5A.

Fiqa-i-Jafria

7.00am: Masjid Shah-i-Khorasan; Habib Ibrahim Rahim Toola Road, Karsaz, Masjid Babul Ilm, North Nazimabad.

7:30am: Masjid-i-Najaf, Habib Ibrahim Rahimtoola Road, Karsaz.

8:00am: Mehfil-i-Murtaza, 163/L/3, PECHS; Masjid-i-Yasrab, DHA-IV; Imambargah Shah-i-Najaf, Martin, Road; Al-Mustafa Asna Ashri Eidgah Ground, Pipri, Sindhi Goth, Bin Qasim; Masjid Shah-i-Khorasan; Habib Ibrahim Rahimtoola Road, Karsaz; Jamia Masjid Mustafa Abbas Town, Block 4-A, Gulshan-i-Iqbal.

8:15am: Jafaria Masjid, Malir Cantt; Jamia Masjid Babul Najaf, Bufferzone, Masjid Talha wa Imambargah Hasan Askari, Sector 7-A, Surjani; Masjid Husain, Bhitaiabad, PIA Housing Society; Masjid-o-Imambargah Jafria, Hussainabad Gulbehar; Mashhadi Masjid-o-Imambargah, Abuturab, Kali Market, New Karachi; Masjid Sharkatia-ul-Husain, Block 16, Gulistan-i-Jouhar.

8:30am: Jamia Imamia, Block 2, Nazimabad; Masjid Syedus Shuhada, Islamic Culture and Research Centre; Masjid-i-Najaf, Habib Ibrahim Rahimtoola Road, Karsaz; Imambargah Jamiatus Sibtain, Gulshan-i-Iqbal.

9:00am: Jehangir Park, Saddar; Imambargah Shah-i-Najaf, Martin, Road; Masjid Shah-i-Karbala, Rizvia Society; Jamia Masjid Mustafa, Abbas Town, Block 4-A, Gulshan-i-Iqbal, Masjid-o-Imambargah Ali Raza, M.A. Jinnah Road; Masjid-o-Imambargah Aal-e-Mohammad, Sector 5-C/3, North Karachi; Masjid Shah-e-Karbala, Rizvia Society; Masjid-o-Imambargah Zain-ul-Abedin, Nagin Chowrangi; Masjid Aal Aba, Gulberg; Masjid Khairul Amal, Ancholi Society; Masjid-o-Imambargah Imam-e-Zamana, Peoples Colony, North Nazimabad; Masjid Masoomin, Block 14, F.B. Area; Hussainia Iraniya, Kharadhar.

9:15am: Masjid-i-Yasrab, DHA-IV.

9:30am: Masjid Syedus Shuhada, Islamic Culture and Research Centre; Imambargah Jamiatus Sibtain, Gulshan-i-Iqbal.

9:45am: Masjid Shah-i-Karbala, Rizvia Society.