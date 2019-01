Share:

Date Match Venue

24 October, 2020 Australia v Pakistan Sydney

India v South Africa Perth

25 October, 2020 A1 v B2 Hobart

New Zealand v Windies Melbourne

26 October, 2020 Afghanistan v A2 Perth

England v B1 Perth

27 October, 2020 New Zealand v B2 Hobart

28 October, 2020 Afghanistan v B1 Perth

Australia v Windies Perth

Date Match Venue

29 October, 2020 Pakistan v A1 Sydney

India v A2 Melbourne

30 October, 2020 England v South Africa Sydney

Windies v B2 Perth

31 October, 2020 Pakistan v New Zealand Brisbane

Australia v A1 Brisbane

1 November, 2020 South Africa v Afghanistan Adelaide

India v England Melbourne

2 November, 2020 A2 v B1 Sydney

Date Match Venue

2 November, 2020 New Zealand v A1 Brisbane

3 November, 2020 Pakistan v Windies Adelaide

Australia v B2 Adelaide

4 November, 2020 England v Afghanistan Brisbane

5 November, 2020 South Africa v A2 Adelaide

India v B1 Adelaide

6 November, 2020 Pakistan v B2 Melbourne

Australia v New Zealand Melbourne

7 November, 2020 England v A2 Adelaide

Date Match Venuew

7 November, 2020 Windies v A1 Melbourne

8 November, 2020 South Africa v B1 Sydney

India v Afghanistan Sydney

Semi-finals

11 November, 2020 – Sydney Cricket Ground, Sydney (7.00pm)

12 November, 2020 – Adelaide Oval, Adelaide (7.00pm)

Final

15 November, 2020 – Melbourne Cricket Ground, Melbourne