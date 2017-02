Famous writer Bano Qudsia passed away at the age of 88.

She was widow of Ishfaq Ahmad.

Her books and teleplays include Adhi Baat, Aik Din, Amr Bail, Assey Passey, Bazgasht, Chahar Chaman, Chota Shehr, Bary Log, Dast Basta, Dosra Darwaza, Dusra Qadam, Foot Path Ki Ghaas, Haasil Ghaat, Hawwa Key Naam, Hijraton ke Darmiyan, Kuch Aur Nahi, Lagan Apni Apni, Marde Abresham, Maum Ki Gallian, Naqabal-e-Zikr, Piya Naam Ka Diya, Purwa, Purwa and Aik Din, Raja Gidh, Saman-e-Wajood, Shehr-e-bemisaal, Shehr-e-Lazawal Abaad Weerany, Sudhraan, Suraj Mukhi, Tamaseel, Tawjha Ki Talib, Rahe Rawan and Phir Achanak Yuh Hua.