ISLAMABAD - Serena Hotels ITF Men’s Pro-Circuit (Futures) Tennis Tournament-2018 started here Saturday. A total of 15 matches were played in the men’s singles category in the qualifying round. Jackson Varney (AUS) beat Pooyan Shateri (IRI) 6-0, 6-0; Abdaal Haider (PAK) beat Syed Ameer Hosain (USA): 6-1, 6-4; Barkat Khan (PAK) beat Ahmed Kamil (PAK) 6-3, 6-2; Fariduni Bakhodur (TJK) beat Abdul Ahmed (GBR) 3-6, 6-2, 6-4; Worovin Kumthonkittikul (THAI) beat M Wagas Malik (CAN) 6-4, 7-5; Michal Wozniak (POL) beat Zalan Khan (PAK) 6-1, 6-0; Cheong Hwi Kim (KOR) beat Asad Mahmood Khan (PAK) 6-1, 6-2; Amal Sultanbekov (UZB) beat Asad Kabir (AFG) 3-6, 6-4, 6-3; Shonigmatjon Shoeyziyev (UZB) beat M. Nauman Aftab (PAK) 6-3, 6-2; Ahmed Choudhary (PAK) beat Sergey Dorozhin (RUS) 6-3, 6-4; Igor Banecivec (SRB) beat Fahad Mehmood Khan (PAK) 6-2, 6-0; NG Hao Yuan (SGP) beat Ahmad Asjad Qureshi (PAK) 6-4, 7-6 (7); Abdullah Adnan (PAK) beat Moosa Choudhary (PAK) 6-1, 6-1; Mohammad Abdulla (QAT) beat Hafiz Hamza Khalid (PAK) 6-1, 6-0; Malik Abdul Rehman (PAK) beat Zaid Mujahid (PAK): 6-2, 3-6, 6-4.–Staff Reporter