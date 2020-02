Share:

ISLAMABAD - Muhammad Naseem Akhtar made an upset on the inaugural day of the 45th Jubilee Insurance National Snooker Championship by hammering Muhammad Yaqoob 4-0 in Karachi on Sunday. Naseem won the first frame 116-5(97), second 83-6, third 86-1(70) and fourth 65-42. In other matches of the day, M Bilal beat Shariq Ali (Sindh) 4-3, M Ahsan Javaid beat Saad Khan 4-1, Aakash Rafique beat Munawar Khaliq 4-0 walk over, M Asif beat M Nazeer 4-2, Sh Mudassir beat Saqib Bashir 4-0, Rambail Gul beat Jawed Ansari 4-3, M Sajjad beat M Imran 4-0, Umer Farooq beat Meesam Zaidi 4-0, Bahadur Khan beat A Sattar Khan 4-3, Asjad Iqbal beat M Asif Toba 4-3, M Umar Khan beat M Rizwan Hashmi 4-0, Ali Haider beat Shan Naimat 4-2, M Ijaz beat Obaid Khan 4-0, Abdul Sattar beat Usman Ahmed 4-0, M Saleem beat Ali Raza 4-2, Sohail Shahzad beat Ahsan Ramzan 4-3, Shahid Aftab beat Haris Tahir 4-0, Mubashir beat Abdul Ghafoor 4-0 and Zulfiqar A Qadir beat Ahmed Shah 4-2.