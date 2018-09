Share:

ISLAMABAD - Huzifa Khan move into the semifinals of the NBP twin cities Tennis Championship 2018 U-18 category after beating Ahmed Nael in straight sets in the quarterfinals here at Islamabad Tennis Complex on Sunday.

In boys U-18 singles quarterfinals, Huzaifa beat Ahmed Nael 6-2, 6-3. In another match, Musa Chaudhry beat Abdullah Shafqat 6-2, 4-6, 10-5. In U-14 quarterfinals, M Huzaifa Khan beat Hamza Asim 4-1, 4-1 and Talha Khan beat Rayan Khuwaja Saud 4-0, 4-0.

In girls U-10 quarterfinals, Fatima Zara Gul beat Zahra Khan 4-1, 4-2, Esha Zia beat Afsha Malik 4-2, 4-1, Hania Khan beat Nazia Khan 4-1, 4-0 and Pareeza Sohaib beat Marriam Mustafa 4-2, 4-1. In boys’ U-10 quarterfinals, Haziq Asim beat Saqib Ali 4-1, 4-2 and Ammar Masood beat Mustafa Usman 4-0, 4-0.

In ladies singles quarterfinals, Mahvish Chisti beat Iman Khan 6-0, 6-0, Saadia Qazi beat Sabaina Abid 6-0, 6-3, Shireen Waraich beat Samira Khan 6-2, 6-3 and Mahnoor Sohail beat Zara Khan 6-0, 6-0.

In men’s singles prequarterfinals, Jibran Ul Haq beat Raja Shafaqat 6-2, 6-1, Waqas Baig beat Awais 6-0, 6-0, Subhan Bin Salik beat Talha Saqib 6-0, 6-0, Musa Choudhry beat Ehsan 6-1, 6-4, Khursheed beat Ejlal Khan 6-1, 6-2.

In men’s doubles, Osama/Muneeb beat M Amin/Gulfaraz 6-2, 6-3, Zulqarnain/Kh Saud beat Aslam Ch/M Chaudhry 6-2, 6-1, Moin Uddin Shah/Buland Sohail beat Khursheed Abbassi/Raja Shafaqat 6-4, 6-4, Zalan Khan/Musa Ch beat Shaheen Ahmed Poya 6-2, 6-0, Jibran Ul Haq/Yaseen Abbassi beat Masood Shah/Noman Mehsood 6-1, 6-2.