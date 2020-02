Share:

ISLAMABAD - Shahid Aftab stunned 5th seed Sohail Shahzad on the second day of the 45th Jubilee Insurance National Snooker Championship 2020 in Karachi on Monday. Shahid Aftab (Pjb) caused major upset as he came from behind to win 4-3, winning 69-37, 41-67, 0-75, 53-87, 64-52, 74-55 and 80-11. In other matches of the day, M Bilal (SBP) beat M Ahsan Javaid (Punjab) 4-0, Saad Khan (KP) beat Shariq Ali (Sindh) 4-0, Aakash Rafique (KP) beat Rabish Pervez (Bal) 4-0, M Asif (NBP) beat Saqib Bashir (Bal) 4-1, Sh M Mudassir (SBP) beat M Nazeer (Punjab) 4-2, Ameer Hamza (Isb) beat Jawed Ansari (Sindh) 4-2, M Sajjad (NBP) beat Meesam Zaidi (Sindh) 4-2, Umer Farooq (Punjab) beat M Imran (KP) 4-1, Hamza Akbar (Punjab) beat A Sattar Khan (Isb) 4-1, Asjad Iqbal (NBP) beat Rizwan Hashmi (Sindh) 4-2, Asif Toba (Punjab) beat M Umar Khan (Punjab) 4-2, Ali Haider (SBP) beat Sharjeel Mehmood (KP) 4-3, M Ijaz (Punjab) beat Usman Ahmed (KP) 4-1, Abdul Sattar (Sindh) beat Obaid Khan (Bal) 4-1, M Ajmal (Punjab) beat Ali Raza (Sindh) 4-3, Ahsan Ramzan (SBP) beat Haris Tahir (NBP) 4-3, Ali Hamza (Sindh) beat Saif Ali Khan (Bal) 4-1, Naseem Akhtar (NBP) beat Abdul Ghafoor (Bal) 4-0, Mubashir Raza (Punjab) beat M Yaqoob (KP) 4-1, Babar Masih (Punjab) beat Ahmed Shah (Bal) 4-1, Zulfiqar A Qadir (Sindh) beat M Ali (Sindh) 4-1, Rana Irfan (Punjab) beat Aamir Shahzad (KP) 4-0, Babar Masih (Punjab) beat M Ali (Sindh) 4-0, M Majid Ali (NBP) beat Khizar Aziz (Sindh) 4-3 and Zubair Tahir (Punjab) beat Saif Ali Khan (Bal) 4-3.