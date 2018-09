Share:

ATTOCK - The district administration has imposed 90-day ban on 90 ulema and Zakireens to enter the premises of District Attock to maintain law and order during the upcoming Muharram ul Haram.

According to list provided by Deputy Commissioner those 42 Deobandi, eight Barailvi and 40 Shia Ulema and Zakareen have been banned to enter the Attock district. Those banned Ulema are Maulana Khizar Hayat, resident of Bhakar, Maulana Muhammad Yousaf Rizvi and Toka Wali Sarkar, residents of Lahore, Maulana Abdul Aziz, resident of Lal Masjid Islamabad, Mufti Syed Ahmed Usmani, resident of Islamabad, Maulana Muhammad Siddique of Wah Cantt, Shabir Ahmed Usmani, resident of Taxila, Maulana Qari Naveed Masood Hashmi of Rawalpindi, Maulana Masood-ur-Rehman Al-Maroof Abu Moavia of Roshan Pura, Maulana Abdul Qadeer of Wah Cantt., Maulana Muhammad Ishaq of Wah Cantt District Rawalpindi, Maulana Muhammad Tayyab of Rawalpindi, Maulana Sajid-ul-Rehman of Taxila., Maulana Abdul Majeed Nadeem of Rawalpindi., Maulana Abdul Shakoor of Taxila, Maulana Syed Chiragh-ud-Din, Khateeb, Jamia Masjid, Nazim-ud-Din Road, Rawalpindi., Maulana Baz Khan of Talagang, Molvi Habib Bakhsh of Khichial, Chakwal, Molvi Mohi-ud-Din of Dudhial, Chakwal, Muhammad Fayyaz son Muhammad Riaz, resident of Dalwal Jamia Masjid Jalwal Zakria Pinwal Road, Chakwal, Qari Asad Irfan son of Ghulam Shafa, resident of Dhoke Ajri, Tehsil & District Chakwal, Maulana Abdul Ghafoor Jhangvi of Jhang, Maulana Mansoor Ahmed Jhangvi of Jhang, Maulana Shahadat Ali Tahir of Jhang, Maulana Faiz Bakhsh of Jhang, Maulana Moavia Azam Tariq of Jhang, Maulana Alam Tariq of Jhang, Maulana Bisharat Ali Tahir of Jhang, Maulana Qari Riaz Jhangvi of Jhang, Maulana Muhammad Hussain Chinioti of Chiniot, Maulana Atta Ullah Bindialvi of Sargodha, Maulana Muhammad Ilyas Ghuman of Sargodha, Maulana Zia-ul-Haq of Sargodha, Maulana Muhammad Tayyab of Sargodha, Maulana Islam-ud-Din Usmani of Mandi Baha-ud-Din, Maulana Mufti Umar Haidri of Layyah, Maulana Muhammad Rafiq of Faisalabad, Maulana Muhammad Saddiq of Faisalabad, Maulana Abdul Ghafoor Haqani of Multan, Maulana Sultan Mehmood Zia of Multan, Maulana Aurangzeb Farooqi of Karachi, Maulana Abdul Hai Abid of Lahore, Maulana Ahmed Lodhianvi of Toba Tek Singh, Maulana Mujeeb-ur-Rehman Ludhianvi of Toba Tek Singh, Maulana Abdul Sattar Taunsvi. Baralvi Ulemas and Zakreens are Maulana Abu Bakar Chishti of Rawalpindi, Maulana Muhammad Hanif Qureshi of Rawalpindi, Allama Aziz-ud-Din Kokab of Rawalpindi, Maulana Muhammad Hanif Chishti of Rawalpindi, Sahibzada Syed Irfan Shah Mashadi of Bhaki Distt. Sargodha, Asmatullah Khan of Multan, Maulana Khizar Hayat of Bhakar, Maulana Muhammad Yousaf Rizvi of Lahore. While Ulemas and Zakreens belonging to Shia sect are Syed Nasir Abbas of Islamabad, Zakir Ghulam Qamer of Talangang, District Chakwal, Zakir Sajid Hussain Sajid of Chakwal, Zakir Chan Sajid of Chakwal, Zakir Syed Zargham Abbas of Jhang, Maulana Ishaq Turabi of Jhang, Zakir Syed Abid Hussain Shah of Sargodha, Maulana Manzoor Hussain Naqvi of Sargodha, Zakir Nazer Hussain of Sargodha, Muhammad Hussain Dhako of Sargodha, Zaigham Abbas of Sargodha, Zakir Akhtar Abbas of Jhawrian, Riaz Hussain of Ratwal of Mandi Baha-ud-Din, Syed Sajjad Hussain Shah of Mandi Baha-ud-Din, Zakir Muhammad Nawaz of Layyah, Shaukat Raza Shaukat of Multan, Maulana Syed Taqi Naqi of Multan, Dr Nasir Abbas of Multan, Syed Aqeel Raza Azhar Zaidi of Karachi, Allama Zulfiqar Haider Naqvi of Karachi, Jameel Hussain Jaffri of Karachi, Zakir Zaigham Abbas of Shadiwal Gujrat, Maulana Zameer Hussain of Bhakar, Maulana Haider Khan of Bhakar, Maulana Atta Hussain Ranghar of Bhakar, Ali Hussain Qummi of Bhakar, Mualana Ghulam Raza Jhandvi of Lahore, Syed Abbas Naqvi, President ISO, of Lahore, Allama Jafar Jatoi of Lahore, Zakir Ghulam Asghar of Haidri Road, Gujranwala, Maulana Abdul Mateen Khan @ Abu Ammar Zahid-ul-Rashidi of Gujranwala, Maulana Abid Raza of Qila Didar Sing of Gujranwala, Zakir Mureed Hussain of Padrar of Khushab, Malik Ijaz Hussain of Khushab, Zakir Ilyas Raza Najfi of Dera Ghazi Khan, Maulana Yaqoob Alvi of Railway Chowk, Liaqat Pur, Rahim Yar Khan, Nazer Hussain Solangi of Haiderabad., Ghazanfar Abbas Taunsvi of Bahawalpur, Waseem Abbas of Khanewal, Zakir Ali Abbas Alvi, resident of Azad Jammu & Kashmir.