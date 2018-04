Share:

LAHORE - A number of matches were decided on the opening day of the National Junior Squash Championship here at the PSA international course on Monday.

Young kids demonstrated squash skills in U-11, U-13 and U-15 age categories, qualifying round matches. In U-15 category, Nouman (KP) beat Ahmad Javed (KP) 11/5, 11/4 (11 minutes); Mir Fayyaz (PB) beat Hamza Shaukat (PB) 11/6, 12/10 (14 minutes), Huzaifa Shahid (PB) beat Abdullah Rasheed (PB) 12/10, 11/7, 11/8 (24 minutes), Afnan Mudassar (PB) beat M Tayyab (PB) 11/6, 11/4 (10 minutes), Reyan M Hashmi (PB) beat Mustafa Asghar (PB) 11/7, 11/9 (13 minutes), Adil (KP) beat Tayyab Talib (PB) 11/6, 11/7 (13 minutes), Owais Mastoor (KP) beat M Taha Asif (PB) 11/0, 11/2 (9 minutes), Hamza Maqbool (PB) got a walk over against Abu Bakar (PB), Ahad Shaukat (PB) beat M Abdullah (PB) 11/4, 11/6 (4 minutes), M Ahmad (PB) beat Ahmad Kamran (PB) 11/4, 11/8 (14 minutes), Hasnain Ali (PB) beat Kaleem Ullah (PB) 11/3, 11/7 (10 minutes), Shehreyar Hayat (PB) Ahmad Sagiar (PB) 12/10, 11/5 (13 minutes), Azlan Khawar (PB) beat Nawab Shah (KP) 11/3, 11/2 (9 minutes), Abubakar (KP) beat Din Haris (PB) 11/8, 11/3 (12 minutes), Huzaifa Zahid (KP) Abdul Waqar Khan (KP) 11/7, 11/2 and Abdullah (KP) beat Abuzar Imtiaz (KP) 11/8, 11/6.

In U-13 category, Haseeb Khan (PB) beat Arslan Nasir (PB) 4/11, 11/8, 11/5, 12/10 (27 minutes), Zohaib Shahid (PB) beat Moaz Bin Salman (PB) 11/0, 11/1, 11/5 (13 minutes), Hassan Zahid (KP) beat Ibrahim Naeem (PB) 11/9, 11/6, 11/2 (19 minutes), Saboor (KP) beat Mohib Khan (PB) 11/2, 11/1, 11/2 (12 minutes), M Asher Butt (PB) beat Nobhan Khan (BAL) 11/8, 10/12, 11/6, 12/10 (28 minutes). M Shoaib Afzal (KP) beat Abdullah Subhani (PB) 11/1, 11/2, 11/2 (13 minutes), M Salahuddin (PB) beat Ahmed Iftikhar (PB) 11/4, 11/3 (9 minutes), Zuraiz Naeem (PB) beat M Mohtasim Ali Askari (PB) 12/10, 11/2, 11/0 (15 minutes).

In U-11 category, Saif Zaman (PB) beat Rehan Nasir (PB) 11/7, 9/11, 11/6 (15 minutes), Azan Ali (PB) beat Abdullah Arslan (PB) 11/6, 11/3 (10 minutes), Sameer Khan (PB) beat M Talha Butt (PB) 11/3, 11/8 (11 minutes), Shahyan Khan (KP) beat M Bin Atif (PB) 11/3, 11/4 (10 minutes), Abdul Ahad (PB) beat Imaad Iftikhar (PB) 11/9, 11/3 (12 minutes), Luqman Ali (KPK) beat Shehreyar Akram (PB) 11/6, 11/6 (12 minutes), Zallan Khawar (BAL) beat Yaswa (PB) 11/5, 11/4 (11 minutes).