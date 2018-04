Share:

LAHORE-Players breezed into the main rounds of the Punjab National squash championship after winning their respective matches in different age groups here on Tuesday at PSA complex.

Under-15 Category: Mir Fayyaz (PB) beat Ahad Shaukat (PB) 11/7,9/11,13/11,11/6 (27 minutes), Huzaifa Shahid (PB) beat Hussnain Ali (PB) 11/9,11/6,11/6 (17 minutes), Huzaifa Zahid (KP) beat M.Ahmad (PB) 11/5,12/10,12/10 (23 minutes), Noman (KP) beat Abubakar (KP) 11/9,11/3,11/9 (19 minutes).

Under-13 Category: Mohammad Asher Butt (PB) beat Zuraiz Naeem (PB) 12/10,12/10,11/8 (28 minutes), Mohammad Shoaib Afzal (KP) beat Haseeb Khan (PB) score 11/2,11/1,11/3 (11 minutes), Saboor (KP) beat Hassan Zahid (KP) 10/12,14/12,11/5,11/6 (34 minutes), Zohaib Shahid (PB) beat Mohammad Salahuddin (PB) 6/11,11/13,11/7,11/8,11/8 (33 minutes).

Under-11 Category: Haris (PB) beat Huraira (KP) 13/11,11/7,11/7 (14 minutes), Zallan Khan (BAL) beat Luqman Ali (KP) 11/4,12/10,11/8 (22 minutes), Ubaid Ullah (KP) beat Azan Ali (PB) 11/4, 11/4, 11/3 (14 minutes). Shayan Khan (KP) beat Abdul Ahad (PB) 11/6, 11/5, 11/7 (20 minutes).