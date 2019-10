Share:

ISLAMABAD - The Jubilee Insurance 3rd Ranking Snooker Championship 2019 started at Karachi Gymkhana on Friday. On the inaugural day, Muhammad Bilal (Punjab) beat Muhammad Hamza Ilyas (Punjab) 4-0, 48-43, 77-0, 65-02, 76-0. Mubashir Raza (Punjab) beat Shahid Aftab (Punjab) 4-1, 58-09, 15-64, 66-0, 62-06, 43-22, Sohail Shahzad (Sindh) beat Rashid Aziz (Punjab) 4-2, 56-44, 25-52, 56-69, 61-25, 93-01, 67-43. Zulfiqar Abdul Qadir (Sindh) beat Sultan Muhammad (Sindh) 4-1, 46-57, 75-48, 66-60, 60-39, 76-07, Asjad Iqbal (Punjab) beat Agha Bilawal (Sindh) 4-0, 68-34, 64-11, 57-20, 78-27, Abdul Sattar (Sindh) beat Muhammad Naseem Akhtar (Punjab) 4-0, 56-39, 88-0, 57-4, 91-04, Muhammad Majid Ali (Punjab) beat M Shahbaz (Punjab) 4-1, 67-14, 63-56, 8-69, 57-81, 16-58, Muhammad Ijaz (Punjab) beat Abu Saim (Punjab) 4-2, 92-24 (84), 41-72, 19-66 (65), 80-14, 94-6, 73-0, Muhammad Asif (Punjab) beat Sheikh Muhammad Mudassir (Punjab) 4-1, 70-66, 75-28, 39-81, 78-34, 71-08. Imran Shahzad (Punjab) beat M Ahsan Javaid (Punjab) 4-2, 47-59, 82-37, 62-0, 30-67, 76-56, 70-01, Muhammad Sajjad (Punjab) beat Ali Haider (Punjab) 4-2, 73-27 (51), 41-70, 59-38, 58-43, 53-78, 49-37, Babar Masih (Punjab) beat Haris Tahir (Punjab) 4-0, 74-56, 101-4, 59-14, 68-0, Abdul Sattar (Sindh) beat M Majid Ali (Punjab) 4-2, 81-11, 68-53, 0-102, 30-82, 75-19 (75), 65-23, Mubashir Raza (Punjab) beat Muhammad Hamza Ilyas (Punjab) 4-0, 69-57, 89-21, 93-04 (69), 73-19 (68).