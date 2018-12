Share:

ISLAMABAD - Last Pakistani hopes Aqeel Khan and Yousaf Khalil crashed out of the Begum Kulsum Saifullah Khan ITF Futures (F-2) Tennis Tournament-2018, second round after beaten by their respective opponents here at Senator Dilawar Ababs PTF Complex on Wednesday.

A total of 16 matches were played on Wednesday. Aqeel Khan crashed out in straight sets at the hands of British Alexis Canter who won 6-2 and 6-4. Italian Lorenzo Bocchi beat Yousaf Khalil 6-1 and 6-2.

Men’s singles second round Results:

Cheong-Eui Kim (KOR) beat Ray Ho (TPE) 6-2 6-3; Alexis Canter (GBR) beat Aqeel Khan 6-2 6-4; Sora Fukuda(JPN) beat Anton Chekhov (RUS) 6-1 6-0; Darko Jandric (SRB) beat Niklas Johansson (SWE) 6-1 7-6(5); Lorenzo Bocchi (ITA) beat Yousaf Khalil(PAK) 6-1 6-2;Kai Wehnelt(GER) beat Worovin Kumthonkittikul (THA) 6-3 6-2; Hamidreza Nadaf (IRI) beat Dmitry Myagkov (RUS) 6-2 6-2; Rio Noguchi (JPN)beat Saida’lo Saidkarimov(UZB) 6-2 6-3

Men’s doubles first round: Ahmed Ch/Niklas beat Shahzad/Syed Zohair Raza 6-0 6-2; Joe Cooper/Matt Seeberger beat Chandril Sood/Lakshit Sood 4-6 7-6(4) and 13-11; Mohammad Abid Ali Akbar/Shamael beat Alexander Pavlioutchenkov/Vladimir Polyakov 6-4 6-1; Darko Jandric/Cheong-Eui Kim beat Heera Ashiq/Malik Abdul Rehman 6-2,6-3; Sora Fukuda/Rio Noguchi beat Mudassar Murtaza/Muzammil Murtaza 6-0,7-5; Muhammad Abid/Waqas Malik beat Lorenzo Bocchi/Alexis Canter 7-6(5),3-6, 10-7; Anton Chekhov/Kai Wehnelt beat Aqeel Khan/Ray Ho 6-4,6-2.

Boys singles U-18 second round: M Shoaib beat Kashan Umar 6-0,6-0; Osama Khan beat Azan Sajid 6-0,6-0;Hasam Khan W/o Ahmed Kamil; Musa Ch beat Azan Shahid 7-5,6-3; Ahmed Asjad beat Kamran Khan 6-1,6-1; Sami Zeb beat Abdul Hanan 6-3,6-3; Subhan bin Salik beat Nauman Aftab 6-4,6-3;Rayan Jawad W/O M Hamza Asim; boys singles U-14 second round: Talha Khan beat Hamza Jawad 6-2,6-1; Huzaifa Abdul Rehman beat Ahmed Nael 6-1,6-0; Uzair Khan beat Azan Sajid 4-6,6-4,6-0; Huzaifa Khan beat Abdul Basit 6-0,6-0; Sami Zeb beat Hamza Asim 6-2,6-1; Hamza Roman beat Ali Zain 6-3,6-2, ladies singles first round: Sara Mansoor beat Adela Miron 6-0,6-0; Ushna Suhail beat Shahida Farooq 6-0,6-0 Khunsha Baber beat Esha Jawad 7-6,6-1; Hania Naved beat Mahnoor Suhail 6-0,6-0; Sarah Mehboob beat Mahvish Chishite 6-0,6-1; Meheq Khokhar beat Zainab Ali Raja 6-0,6-1; Sheeza Sajid beat Fatima Ali Raja 6-0,6-1; Shimza Naz W/O Mahrukh.