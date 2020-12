Share:

LAHORE - The National Junior Squash Championship 2020 commenced on Monday with first round matches taking place at Mushaf Squash Complex, Islamabad.

The championship includes boys’ U-13, U-15, U-17 and U-19 age categories along with girls’ U-19 age group. Every category has a main draw of 16 players, for which a number of players from across the country are participating. In boys U-13, Mobeen Khan (PAF) beat Zohaib Khan (Sindh) 3-0; Ibrahim Zeb (KP) got w/o against M Essam (KP); Umair Arif (KP) beat Obaid Ullah (KP) 3-2, Huraira Khan (KP) beat Abdul Ahad (Sindh) 3-0, Azan Ali (Pb) beat Abdullah Arslan (Pb) 3-1, Yashwa Yousaf (Pb) beat M Usman Tahir (Pb) 3-0 and Yashwa (Pb) beat Saifullah (KP) 3-1.

In boys U-15, Anas Ali Shah (Pb) beat Hassan Zahid (KP) 3-0; Azan Khalil (KP) beat Saim Asif (Pb) 3-0; Sakhiullah Tareen (Pb) beat Omar Arshad (Pb) 3-2; Saboor Khan (CAA) beat Abdul Basit (Sindh) 3-0; Abdullah Nawaz (KP) beat M Hanif (CAA) 3-1; Mehmood Mehboob (Pb) beat Zurair Naeem (Pb) 3-0; Varun Asif (Pb) beat Shahryar Saleem (Pb) 3-0 and Yasin Khattak (KP) beat Abdullah Nadeem (Pb) 3-0.

In boys U-17, Huzaifa Zahid (KP) beat Zain Anwar (Pb) 3-0, Usman Nadeem (Pb) beat Junaid Khan (Pb) 3-1; Azlan Khawar (Pb) beat Faraz Mansoor (Pb) 3-0; M Ammad (KP) beat Moinud Din (Pb) 3-0; Fahad Sharif (KP) beat Mutahir Ali (KP) 3-0; Nouman Khan (KP) beat Asher Butt (Pb) 3-2; Khaqan Malik (Pb) beat Abdullah Khan (KP) 3-0 and Hamza Khan (PAF) beat Afnan Mudassir (Pb) 3-0.

In boys U-19, Hamza Sharif (KP) beat Hammad Khan (KP) 3-0; Noor Zaman (PAF) beat Tayyab Rauf (Pb) 3-0; Huzaifa Shahid (Pb) beat Hammad Khan (Pb) 3-0; Farhan Hashmi (Pb) beat Hassan Raza (Pb) 3-0; Khushal Riaz (KP) beat Ibeatisam Riaz (Pb) 3-1; Fawad Hussain (KP) beat Obaid Ullah (Sindh) 3-1; Ashab Irfan (Pb) beat Ali Ud Din (ZTBL) 3-0 and Asad Ullah Khan (KP) beat M Fawaz Butt (Sindh) 3-0. In girls U-19, Zynab Khan (Sindh) beat Sana Bahadur (KP) 3-0; Nimra Aqeel (KP) got w/o against Zahra Farooq (Pb); Noor Ul Ain Ejaz (Pb) beat Umm-e-Kulsoom (KP) 3-0; Fajar Hamid (Pb) beat Muskan Shahbaz (Pb) 3-0; Zohra Abdullah (KP) beat Qatar un Nida (Pb) 3-0; Hira Aqeel (KP) beat Luiza Aftab (Pb) 3-0; Maira Hussain (KP) beat Minahil Aqeel (KP) 3-0 and Sibgha Arshad (Pb) beat Sameen Riaz (Pb) 3-0.