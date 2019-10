Share:

ISLAMABAD - National champion Babar Masih, M Ijaz and Abdul Sattar on Monday booked berths in the quarterfinals of the Jubilee Insurance 3rd Ranking Snooker Championship being played at Karachi Gymkhana. In the first match of the day, national team player Muhammad Bilal suffered shocking 1-4 loss at the hands of Ahsan Ramzan, who lost first frame 15-65, but bounced back in style to win the remaining four frames 64-52, 55-21, 58-13 and 80-0 and played break of 80 in the fifth frame. Sohail Shahzad (Sindh) narrowly edged Mubashir Raza (Punjab) 4-3, winning 11-68, 61-14, 77-29 (54), 115-0 (101), 40-57, 31-73 and 57-28. Shahid Aftab (Punjab) beat Rashid Aziz (Punjab) 4-0, winning 57-36, 66-58, 61-09 (61), 59-01 (59), Haris Tahir (Punjab) beat Zulfiqar Abdul Qadir (Sindh) 4-0, winning 82-12 (59), 80-15, 72-36 (58), 86-01(68), Asjad Iqbal (Punjab) beat Muhammad Majid Ali (Punjab) 4-2, 15-102 (97), 89-02 (58), 68-61, 114-04 (96), 26-63, 68-09, Muhammad Naseem Akhtar (Punjab) beat Agha Bilawal (Sindh) 4-1, 12-67, 134-0 (134), 71-61, 68-45, 53-40, Abdul Sattar (Sindh) beat Muhammad Shahbaz (Punjab) 4-1, 75-47 (53), 63-31, 61-37, 15-89 (81), 60-40, Muhammad Ijaz (Punjab) beat Sultan Muhammad (Sindh) 4-0, 82-0 (68), 76-06, 79-16, 58-22, Muhammad Asif Punjab beat Muhammad Sajjad (Punjab) 4-2, 94-27 (88), 69-09, 102-12, 23-105 (105), 27-60 (57), 68-06. Muhammad Ahsan Javaid beat Sheikh Muhammad Mudassir (Punjab) 4-2, 64-55 (64), 62-69, 65-15, 70-31, 72-60 (72), Ali Haider (Punjab) beat Imran Shahzad (Punjab) 4-2, 75-25, 8-67, (50), 69-07 (51), 62-61, 43-61, 79-55, Babar Masih (Punjab) beat Abu Saim (Punjab) 4-1, 63-18, 130-08, (130), 85-24, 45-72, 96-20 (78), Sohail Shahzad beat Ahsan Ramzan (Punjab) 4-0, 67-30, 69-34, 58-15, 60-08 (68), Sheikh M Mudassir (Punjab) beat Imran Shahzad (Punjab) 4-3, 58-55, 58-15, 66-32, 17-70, 65-66, 62-73, 70-46 (66), Babar Masih (Punjab) beat Sultan Muhammad (Sindh) 4-2, 88-21, 84-49 (84), 24-72, 58-66, 91-14 (91), 133-08 (133), Shahid Aftab (Punjab) beat Ahsan Ramzan (Punjab) 4-1, 17-73, 55-47, 79-01, 68-08, 55-01, M Hamza Ilyas (Punjab) beat Rashid Aziz (Punjab) 4-3, 53-58, 50-49, 67-15, 37-62, 37-69, 58-36, 56-38.