LAHORE-The National Junior Squash Championship 2020 for boys and girls reached the semifinal stage as the quarterfinals of different categories were decided at the Mushaf Squash Complex on Tuesday.

In the boys U-13 quarterfinals, M Zaman (Sindh) beat Mubeen Khan (PAF) 11-7, 11-7, 11-3 (20 Min); Umair Arif (KP) beat Ibrahim Zeb (KP) 11-6, 11-6, 11-8 (17 Min); Huraira Khan (KP) beat Azaan Ali (Pb) 11-5, 11-7, 11-9 (20 Min); and Yashwa Yousaf (Pb) beat Yashwa (Pb) 12-10, 11-7, 9-11, 11-7 (30 Min). In the boys U-15 quarterfinals, Anas Ali Shah (Pb) beat M Azaan Khalil (KP) 11-9, 11-4, 11-7 (25 Min); Saboor Khan (CAA) beat Sakhiullah Tareen (Pb) 13-11, 11-7, 11-8 (29 Min); Mehmood Mehboob (Pb) beat Abdullah Nawaz (KP) 5-11, 13-11, 11-9, 11-9 (38 Min); and Yaseen Khattak (PAF) beat Varun Asif (Pb) 11-6, 11-7, 11-3 (18 Min).

In the boys U-17 quarterfinals, Huzaifa Zahid (KP) beat Usman Nadeem (Pb) 11-13, 11-5, 11-6, 7-11, 11-9 (28 Min); Muhammad Ammad (PAF) beat M Azlan Khawar (Pb) 11-5, 11-6, 11-4 (24 Min); Fahad Sharif (KP) beat Nouman Khan (KP) 17-15, 11-8, 12-10 (30 Min); and Muhammad Hamza Khan (PAF) beat Khaqan Malik (Pb) 11-3, 11-8, 11-2 (32 Min).

In the boys U-19 quarterfinals, Noor Zaman (PAF) beat Hamza Sharif (KP) 5-11, 11-9, 11-8, 11-6 (32 Min); Muhammad Farhan Hashmi (Pb) beat Huzaifa Shahid (Pb) 11-5, 11-5, 11-6 (16 Min); Khushal Riaz (KP) beat Fawad Hussain (KP) 11-5, 11-3, 11-7 (15 Min); and Ashab Irfan (Pb) beat Asad Ullah Khan (KP) 8-11, 11-2, 11-5, 11-6 (22 Min).

In the girls U-19 quarterfinals, Zynab Khan (Sindh) beat Nimra Aqeel (KP) 11-1, 11-4, 11-6 (14 Min); Noor Ul Ain Ejaz (Pb) beat Fajar Hamid (Pb) 11-0, 11-0, 11-3 (07 Min); Hira Aqeel (KP) beat Zohra Abdullah (KP) 11-1, 11-2, 11-5 (19 Min); and Mira Hussain (KP) beat Sibgha Arshad (Pb) 11-8, 8-11, 11-6, 11-6 (22 Min).