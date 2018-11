Share:

LAHORE - Top seeds cruise into the 3rd Nayza All Pakistan Open Tennis Chamionship 2018 semi-finals here at the PLTA courts on Saturday.

In the men’s singles quarterfinals, Aqeel Khan overwhelmed Abdal Haider 6-0, 6-3, Mudassar Murtaza edged out Heera Ashiq 6-2 , 6-4, Muzamil Murtaza beat Yousaf Khalil 7-5(5), 6-3 and M Abid overpowered Muhammad Shoaib 6-3 , 6-3. In the boys U-14 per-quarterfinals, Shaeel Tahir beat Ehtesham Arif 4-2, 4-2, Hassan Laiq beat Haider Ali Rizwan 4-0 , 4-1, Humza Jawad beat Husnain Ali Rizwan 4-0, 4-1, Bilal Asim beat Ehtesham Humayun 4-2 , 4-0, Abdul Hanan Khan beat Yahya Musa Luni 4-0, 4-0, Ahmad Nail beat Saeed Suleman 4-0, 4-1and Farman Shakeel beat Waleed Jawad 4-2, 4-2.

In U-12 1st round, Saeed Suleman beat Asfandar Yar 8-2, Raffay Attaullah beat Ali Suleman 8-0, Asad beat Naade Ali 8-0, Waleed Javeed beat Abdul Basit 8-1. Shahzaib Zahid beat Yashyar Tarrar 8-3, Hussnain Ali beat Abdul Rehman Pirzada 8-1, Mustafa fahd beat Yahya Luni 8-4 and Abu Baker Khalil beat Musa Nissar 8-2.

In U-10 1st round, Afaf Suleman beat Rafy Attaullah 8-3, Zohaib Aftab beat Abdul Basit 8-5, Naadee Ali beat Abdur Rehman 8-2, Rai Waleed beat a Abdulah Pirzada 8-2, Abubaker Khalil beat Musa Nissar 8-1 and Abdul Rehman beat Yaha Tarar 8-0.

In ladies singles 1st round, Noor Malik beat Zahra Suleman 6-1, 6-0, Esha Jawad beat Ashtifila Arif 6-0, 6-0, Shimza Durab beat Nida Akram 6-0, 6-0. In seniour 40 plus doubles, Fayyaz Khan/ Ashir Ali beat Maj Adnan/Talha Waheed 6-0, 6-4, Arif Feroz/Shakeel Ahmad beat Israr Gul/Jehanzeb Khan 4-6, 6-3, 10-6. In seniors 45 plus doubles, Arif Feroz/Shakeel beat Fayyaz Khan/Shahbaz 6-2, 2-6, 10-6, Rashid Malik/Maj Adnan beat Brig Manzoor/Asad Warraich 6-0, 6-0.