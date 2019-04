Share:

LAHORE - Ten matches decided in the McDonald’s Junior National Tennis Championship here at PLTA courts on Thursday. Top seed M Abid overpowered Sikander Hayyat 6-1, 6-2, Osama Khan outlasted Salman Ali 6-0, 6-2, Salman Ayyaz beat Talha Sakir 6-2, 4-6, 12-10, Imran Bhatti beat Zain Ch 6-0, 6-0, Ashar Ali beat Zeeshan Baig 6-2, 6-3, Mian Bilal beat Nalain Abbas 6-2, 6-2, Humayun beat Hassan Said 6-1, 6-1, Faizan Fayyaz beat Suhaib Waseem 7-5, 6-0, Hassan Riaz beat Hassan 6-0, 6-3 and Fahad Ali beat Abbas 6-0, 6-0.