ISLAMABAD - Punjab’s Muhammad Umer Khan upset Balochistan’s Ali Haider 3-0 in the second round match of the 12th Jubilee Insurance U-21 National Junior Snooker Championship here on Saturday. In the first match, Umer Khan stunned Ali Haider 3-0, 79-0, 102-16, 81-31. In other matches, M Usman (Pjb) beat Haroon Sarfarz (KP) 3-1, M Ahmed (Pjb) beat Farhan Majeed (Pjb) 3-1, Sheikh Ahmed (KP) beat Zulfiqar Ali (Bal) 3-0, Haris Tahir (Pjb) beat Ahsan Ramzan (Pjb) 3-0, Sajjad Abdullah (KP) beat M Ibrar (KP) 3-2, Naseem Akhtar (Pjb) beat Umer Junaid (Sindh) 3-0, Umer Farooq (Pjb) beat Zahid Khan (Bal) 3-0, Sheikh Mudassir (Pjb) beat Usama Nawaz (KP) 3-1, Arij Arsalan (Sindh) beat Akram Shams (Sindh) 3-0, and Farhan Majeed (Pjb) beat Sheikh Ahmed (KP) 3-0.