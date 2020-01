Share:

ISLAMABAD - More matches were played on the second day of the 12th Jubilee Insurance U-21 National Junior Snooker Championship 2020 here at Pakistan Sports Complex Snooker Hall on Sunday. In the first match of the morning, Muhammad Usman (Pjb) beat Imran Khan (Isb) 3-1, 10-49, 78-24, 67-56 and 59-23, Muhammad Umer Khan (Pjb) beat Haroon Sarfarz (KP) 3-0, 63-20, 82-8 and 60-10, Muhammad Salik (Sindh) beat Sheikh Ahmed (KP) 3-1, 35-53, 64-37, 61-6 and 75-15, Farhan Majeed (Pjb) beat Zulfiqar Ali (Bal) 3-0, 55-17, 63-16 and 75-3, Shahzaib Malik (Pjb) beat Muhammad Saleem (KP) 3-1, 66-43, 48-61, 66-45 and 65-35, Abdullah Hassan (Isb) beat Abdul Waheed (Sindh) 3-1, 56-27, 56-43, 21-43 and 60-18, Zaib Khan (Bal) beat Umer Ismail (Sindh) 3-2, 51-35, 32-79, 18-56, 63-31 and 54-41, Saad Khan (KP) beat Muhammad Sinan (Bal) 3-0, 61-32, 59-28 and 67-14, Ahsan Ramzan (Pjb) beat Muhammad Ibrar (KP) 3-0, 80-29, 75-40 and 53-42, Umer Farooq (Pjb) beat Umer Junaid (Sindh) 3-0, 41-0, 65-26 and 59-09, Usama Nawaz Khan (KP) beat M Akram Shams (Sindh) 3-1, 50-55, 50-12, 49-25 and 68-7, Kamran Albert (KP) beat Arif Hussain (Bal) 3-1, 20-63, 88-17, 66-19 and 55-29, Shahzaib Malik (Pjb) beat Abdul Waheed (Sindh) 3-0, 66-16, 72-8 (72) and 70-16 (65), Umer Ismail (Sindh) beat Muhammad Sinan (Bal) 3-0, 51-31, 49-32 and 59-22, Haroon Sarfarz (KP) beat Ali Haider (Bal) 3-0, 53-4, 53-24 and 50-43 and Muhammad Ahmed (Pjb) beat Zulfiqar Ali (Bal) 3-0, 69-12, 54-16 and 94-7(85).