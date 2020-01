Share:

ISLAMABAD - Saad Khan of KP stunned sixth seed Balcohistan champion Zaib Khan in the 12th Jubilee Insurance U-21 National Junior Snooker Championship 2020 here on Monday. Saad outclassed Zaib 3-0, 90-9 (53), 57-37 and 78-57 while M Saleem beat Abdullah Hassan 3-1, Imran beat Ali Haider 3-0, Ahmed beat M Salik 3-0, Haris beat Sajjad 3-0, Naseem beat Zahid 3-0, Mudassir beat Arij 3-0 and Shehryar beat Shehryar Abbas (Pjb) 3-2.