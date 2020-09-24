ISLAMABAD - Pakistan People’s Party chief Bilawal Bhutto Zardari yesterday announced candidates for Gilgit-Baltistan Legislative Assembly general elections scheduled to be held on November 15.
The candidates were announced after consultations by the Parliamentary Board established in this regard by the party.
These candidates include GBLA-1 (Gilgit-I) Amjad Hussain, GBLA-2 (Gilgit-II) Jameel Ahmed, GBLA-3 (Gilgit-III) Aftab Haider, GBLA-4 (Hunza Nagar-I) Javaid Hussain, GBLA-6 (Hunza Nagar-III) Zahoor Kareem. GBLA-7 (Skardu-I) Syed Mehdi Shah, GBLA-8 (Skardu-II) Muhammad Ali Shah, GBLA-9 (Skardu-III) Wazir Waqar, GBLA-12 (Skardu-VI) Imran Nadeem, GBLA-13 (Astore-I) Abdul Hameed, GBLA-15 (Diamer-I) Bashir Khan, GBLA-16 (Diamer-II) Haji Dilbar Khan, GBLA-17 (Diamer-III) Abdul Ghaffar Khan, GBLA-19 (Ghizer-I) Pir Jalal Shah, GBLA-21 (Ghizer-III) Muhammad Ayub, GBLA-22 (Ghanche-I) Muhammad Jaffer, GBLA-23 (Ghanche-II) Ghulam Ali Haider, and GBLA-24 (Ghanche-III) Engineer Muhammad Ismail have been nominated, the party said.