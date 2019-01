Share:

ISLAMABAD - The 8th Rehana Nazar Rashidabad National Junior Squash 2019 started at Rehana Nazar Squash Complex Rashidabad Tandoallahayar on Saturday. In the second qualifying boys U-19, Danish beat Ahmed Asham 11-4, 11-6, Malik Abdul Moiz beat Ahsan A Kashif 11-5, 11-6, Shahab Khan beat Bilal Islam 11-7, 11-8, M Faraz beat Salman Khah 9-11, 11-5, 11-3, Qasim Norani beat Waqar Naeem 11-4, 11-8, Rafi Khan beat Shafi Yar Khan 12-10, 11-5, Atif Malik beat Anas Butt 11-6, 11-3, Ahmed Hassan beat Abullah Khan 11-2, 11-5. In boys U-13 second qualifying round matches, Varun Asif beat Shameer Shams 11-1, 11-3, 11-0, Huraira Khan beat Arslan Nasir 11-3, 11-6, 11-1; Shayan Ali beat Abdul Basit 12-10, 11-6, 6-11, 12-10, M Ali beat Labeeb But 11-9, 11-6, 11-4.–Staff Reporter